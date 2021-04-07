Президент Татарстана и глава Минспорта РФ обсудили подготовку Казани к проведению ЧМ-2022 по волейболу

Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минспорта РФ Олег Матыцин обсудили подготовку Казани к проведению ЧМ-2022 по волейболу. Произошло это в эту среду, 7 апреля, во время заседания республиканского оргкомитета. Матыцин принял в нем участие в режиме видеосвязи. Сообщает пресс-служба главы Татарстана.

- В 2022 году это будет самое крупное мероприятие. Конечно, мы должны сделать все необходимое, чтобы его статус, при внимании международного сообщества, соответствовал всем стандартам, - отметил глава Минспорта РФ.

Участники заседания оргкомитета смогли обсудить ряд вопросов, связанных с подготовкой и проведением соревнований в Казани. В том числе и об обеспечении безопасности гостей и участников турнира, а также о привлечении волонтеров.

Отметим Татарстан, и Россия в целом, впервые принимает подобные соревнования.

ЧМ-2022 по волейболу среди мужских команд пройдет в 10 городах. Старт соревнованиям дадут в Санкт-Петербурге, а финал – в Москве. Всего запланировано 94 матча между 24 национальными сборными. Только зрителей на этих играх ожидается около полумиллиона человек.