Жителя Чебоксар приговорили к 10 годам колонии за расправу из ревности

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37-летнего мужчину приговорили к 10 годам колонии особого режима за расправу из ревности. Сообщает следственный комитет Чувашии.

- Жителя Чебоксар суд признал виновным по уголовной статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Приговор пока не вступил в законную силу, - отметили в ведомстве.

В суде было доказано, что вечером 28 декабря 2020 года в Чебоксарах мужчина имеющий непогашенную судимость за преступление против личности у себя дома по пьяни затеял ссору со своей 28-летней сожительницей. Он приревновал женщину.

В ходе конфликта чебоксарец нанес потерпевшей менее 13 ударов кулаками по голове и другим частям тела, после чего схватил ее за плечи и ударил головой о стену. От полученных травм женщина скончалась в больнице на следующий же день.