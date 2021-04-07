В Чувашии подтвердили еще пять смертей от коронавируса

Также там за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 апреля в Чувашии было подтверждено еще пять смертей от коронавируса, об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Так, с начала пандемии в республики от COVID-19 скончались уже 1 262 человека.

Также там за минувшие сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Всего он был обнаружен у 23 092 человек.

Тем временем в Чувашии продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. В связи с этим Минздрав республики сообщает, что с 8 по 9 апреля мобильный прививочный пункт будет работать в торговом центре Чебоксар, который расположен по адресу: Президентский бульвар, 20.

Получить там вторую инъекцию двухкомпонентной вакцины «Спутник V» можно с 29 по 30 апреля.

Для того, чтобы привиться в торговом центре при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования.