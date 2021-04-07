В Марий Эл на Волге три рыбка на снегоходе провалились под лед, их спасли сотрудники МЧС

О произошедшем спасателям сообщили очевидцы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Волге три рыбка провалились под лед возле поселка Дубровский в Килемарском районе республики. Об этом 6 апреля днем по телефону спасателям сообщили очевидцы. Они рассказали, что мужчины оказались в полынье вместе со своим снегоходом. Все трое держатся на плаву, но выбраться из воды не могут - лед очень рыхлый.

Спасатели выехали на помощь на судне на воздушной подушке. Обнаружим место, где находились трое пострадавших, помогли им выбраться из полыньи и доставили на берег. Там их осмотрели медики. От госпитализации мужчины отказались.