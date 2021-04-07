В Татарстане зарегистрировали 32 новых случая COVID-19

С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 19 665 случаев COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

7 апреля Минздрав Татарстана сообщил о том, что в республике за прошедшие сутки было выявлено 32 новых случая COVID-19. В 10 из них зараженных пришлось госпитализировать. Остальные 22 пациента получают лечение на дому. По-прежнему большинство больных было зарегистрировано именно в Казани – 21 человек.

С начала пандемии в Татарстане зафиксировано 19 665 случаев COVID-19. В 16 713 человек, в том числе в 49 за минувшие сутки, люди смогли выздороветь. Число же смертей от инфекции пока замерло на отметке 428.