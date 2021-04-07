В Казани женщина-водитель выехала на "красный" и сбила 11-летнего мальчика на "зебре"

Ребенка увезли в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

Наезд на 11-летнего мальчика произошел вчера, 6 апреля, в 14.50 на Проспекте Победы в Приволжском районе республики. По предварительным данным, школьник переходил дорогу по "зебре" на разрешающий сигнал светофора, когда на него наехал автомобиль. 22-летняя женщина-водитель иномарки «Опель Астра» грубо нарушила ПДД: выехала на запрещающий "красный" сигнал светофора и сбила ребенка.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший получил травму позвоночника и руки, он госпитализирован, - сообщили в Госавтоинспекции Казани.