В Казанском ТЮЗе пройдет премьера истории о мальчике-разведчике

Сцена из спектакля Фото: Из материалов пресс-службы

В Казанском ТЮЗе новые премьеры. Уже 15 и 16 апреля в 18.30 зрители смогут увидеть драму "Иваново детство" по киносценариям фильмов Андрея Тарковского и повести Владимира Богомолова "Иван". Номинант Национальной театральной премии "Золотая маска" Антон Федоров поставил эту историю о мальчике-разведчике, который защищал Родину в годы Великой Отечественной войны.

- Этот спектакль - попытка тихонечко вспомнить это время, потому что громкой памяти и так достаточно, - отмечает АнтонФедоров. - Это наша честная попытка соприкоснуться с этим.

В спектакле заняты народные артисты РТ Михаил Меркушин, Сергей Мосейко, заслуженный артист РТ Алексей Зильбер, артисты Нияз Зиннатуллин, Александр Яндаев, Полина Малых, Ильнур Гарифуллин, Камиль Гатауллин, Мария Мухортова, Валерий Антонов.