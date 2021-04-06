6 апреля в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 19 633 случая COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот вторник Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще две смерти от коронавируса. Так, от инфекции скончались 69-ти и 65-ти летние женщины. Таким образом, число летальных исходов COVID-19 в регионе возросло до 428.

Напомним, что за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусом. В 20 их них людей увезли в больницу, оставшиеся 16 человек получают лечение на дому.

Всего в Татарстане с начала пандемии зарегистрировали 19 633 случая COVID-19. В 16 664 из них люди смогли победить болезнь.