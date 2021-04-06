Будет учиться у Слуцкого: Сергей Рыжиков вернулся в "Рубин"

Сергей Рыжиков выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В расположение казанского "Рубина" прибыл легендарный для Татарстана голкипер - Сергей Рыжиков. 40-летний футболист лишь недавно объявил о завершении карьеры игрока и в ближайшее время должен стать тренером нового футбольного клуба "Красава".

Пока же Рыжиков решил набраться опыта и поучиться у наставников "Рубина". Он уже побывал на тренировке и, по данным пресс-службы казанского клуба, вел себя тихо и робко.

- Когда новенький первый раз пришел в класс и скромно держится в стороне. Сергей, ты дома, - подписала пресс-служба клуба фото Рыжикова с тренировки.

Фото: ФК "Рубин".

Отметим, что для "Рубина" Рыжиков действительно легендарная личность. Он выступал за команду с 2008 по 2018 годы. В составе команды дважды становился чемпионом России, выигрывал кубок и дважды суперкубок страны.

После ухода из "Рубина" отправился в самарские "Крылья Советов", а перед стартом нынешнего сезона пополнил состав "Тамбова". Из-за финансовых проблем тамбовский клуб едва не прекратил свое существование этой зимой, почти все игроки разошлись, команду пришлось собирать с нуля. Рыжиков был одним из немногих, кто решил помочь клубу в сложной ситуации. Он сыграл в двух матчах после рестарта сезона, но затем он все же решил покинуть "Тамбов" и попробовать себя в качестве тренера.