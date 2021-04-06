В Татарстане выставочные площади «Казань Экспо» могут отдать под коммерческие проекты

Фото: kazanexpo.ru

6 апреля во время брифинга в Кабмине Татарстана руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина сообщила, что сейчас рассматривается вопрос о сокращении выставочных площадей МВЦ «Казань Экспо». В течение года они из-за пандемии коронавируса практически простаивали.

По словам Минуллиной, изначально сам объект был тяжелым – площади большие, и окупить его полностью одной выставочной деятельностью не получится. Нужно отдать часть пространства под коммерческие проекты.

Наравне с этим власти Татарстана делают все, чтобы встроить «Казань Экспо» в общую систему мировых экспоцентров и организовать обмен мероприятиями с другими площадками.

Напомним, в 2020 году часть выставочного центра уже переоборудовали под медицинский промышленный парк.

СПРАВКА

МВЦ «Казань Экспо», расположенный около аэропорта столицы Татарстана, был построен для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Его общая площадь 140 тысяч квадратных метров. Стоимость возведения выставочного центра порядка 9,5 миллиарда рублей.