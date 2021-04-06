Стартовали авиарейсы из Казани в Дубай

Фото: Алина НИЗАМОВА

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, арабская авиакомпания возобновила пассажирские полеты по направлению «Дубай-Казань-Дубай». Правда, полеты осуществляются только один раз в неделю – по субботам.

Так, из аэропорта столицы Татарстана самолет отправляется в 14.35, а прибывает в пункт назначения в 20.35. Обратный рейс в Казань намечен на 9.30 с прибытием в 13.35.

- Для каждого аэропорта указано местное время. Возможны изменения в графике движения. Время в ОАЭ на один час опережает московское, - отмечают в пресс-службе воздушной гавани Казани.

Полеты выполняются на самолете Boeing-737-800, время в пути составляет пять часов.