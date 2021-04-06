Минтранс Ульяновской области сообщил о подтопленных во время паводка мостах

Фото: Минтранс Ульяновской области

Чтобы дороги во время весеннего паводка не размыло в Ульяновской области открыли примерно 3 500 водопропускных труб, а также очистили более 250 мостов. Но около трех населенных их все же подтопило. Речь идет о низководных сооружениях.

- Переливы зафиксированы на низководных мостах у сел Новое Ирикеево, Большие Ключищи и Красное Сюндюкова. Остальные объекты функционируют в штатном режиме, - сообщает региональный Минтранс.

В ведомстве также отмечают, что для сокращения подобных случаев подрядчиками заготовлено около 3 000 тонн инертных материалов и 2 905 мешков с песком для создания заградительных дамб.