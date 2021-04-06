В Ульяновской области зарегистрировали еще 10 смертей от коронавируса

Всего с начала пандемии его в области обнаружили у 51 394 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области зарегистрировали еще 10 смертей от инфекции. Таким образом, там число летальных исходов COVID-19 достигло 1 016. Кроме того, за минувшие сутки в регионе выявили 90 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии его в области обнаружили у 51 394 человек.

Тем временем в Инзенском районе из-за ситуации с коронавирусом было принято решение на время закрыть местный ЗАГС. Прием населения сотрудниками Агентства ЗАГС будет вестись 7, 10 и 14 апреля по предварительной записи по телефону: 884 (240) 22196.