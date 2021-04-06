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Происшествия6 апреля 2021 14:21

В Татарстане около детского лагеря «Орленок» произошел разлив нефтепродуктов

В Альметьевском районе зафиксирована авария на трубопроводе
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Загрязненной оказалась площадь в 640 квадратных метров. Фото: eco.tatarstan.ru

Загрязненной оказалась площадь в 640 квадратных метров. Фото: eco.tatarstan.ru

Вблизи детского оздоровительного лагеря «Орленок» разлив нефтепродуктов произошел в прошедшие выходные. На место происшествия выезжали представители Минэкологии Татарстана, МЧС, МВД и Росприроднадзора.

Было установлено, что из-за избыточного давления на трубопроводе нефтепродукты переполнили специальный колодец. В результате его содержимое вылились на почву. Загрязненной оказалась площадь в 640 квадратных метров. Мало того, выяснилось, что нефтепродукты также попали и в реку Урсалинка.

- Специалистами произведен отбор проб почвы и воды, результаты анализов станут известны через неделю. Материалы дела будут переданы в Росприроднадзор для принятия мер, - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

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