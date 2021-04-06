Жителя Йошкар-Олы за съемку подростка ради порно приговорили к четырем годам колонии

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Марий Эл 32-летний местный житель был признан судом виновным по уголовной статье «видеосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

- Мужчину приговорили к наказанию в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.

Было доказано, что с сентября по декабрь 2019 года в Йошкар-Оле осужденный для изготовления порно снимал на мобильный телефон свою 17-летнюю знакомую девушку-подростка.

Мужчина так и не признал вины. Тем не менее изобличить его помогли различные экспертизы и изучение изъятых электронных носителей информации.