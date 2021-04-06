В Марий Эл во время аварии грузовика пострадал водитель

С места происшествия Фото: МВД по Марий Эл

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 13.45 в Медведевском районе республик. Там на 11 километре автодороги «Йошкар-Ола - Козьмодемьянск» в дерево на обочине врезался многотонный МАЗ с прицепом Кегель, который перевозит металлический профиль.

- По предварительным данным, 63-летний водитель грузовика превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в правый кювет, там он врезался в дерево, - сообщили в Госавтоинспекции Марий Эл. - Водитель получил многочисленные травмы и его увезли в больницу. Груз частично высыпался на дорогу.