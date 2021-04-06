Подростковая преступность в Набережных Челнах снизилась на 35%

В Набережных Челнах снижается подростковая преступность Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Во время еженедельного совещания в мэрии Набережных Челнов заместитель руководителя исполкома Рамиль Халимов сообщил, что за первые месяцы 2021 года отмечается снижение подростковой преступности. В Набережных Челнах в январе, феврале и марте отмечается устойчивое снижение подростковой преступности на 33,9%, все это в сравнении с первым кварталом 2020 года. Отметим, что в 2020 году был отмечен значительный рост подростковой преступности: было выявлено 220 зарегистрированных преступлений, где в качестве подозреваемых выступают несовершеннолетние, и это оказалось на 78,9% больше, чем в 2019 году, когда произошло 123 преступления.

На данный момент в Набережных Челнах до сих пор на межведомственном учете состоят 36 несовершеннолетних. В СУ СРК автограда за ранее совершенные преступления предъявлены обвинения 22 несовершеннолетним, выслушали свой условный приговор 18 подростков, четверо осуждены к обязательным работам на пользу общества.