В Марий Эл подтвердили еще три смерти от коронавируса

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявили 19 новых случая заражения COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник федеральный оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что в Марий Эл были зарегистрированы еще три смерти от инфекции. Всего от коронавируса в республике скончалось 212 человек.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе выявили 19 новых случая заражения COVID-19. Таким образом, с начала пандемии данный диагноз там поставили уже 12 643 людям.

В то же время в Марий Эл поставили еще 2 700 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Всего же данного препарата поступило уже 36 892 дозы.

В республике им привили, по данным на 5 апреля, 24 789 человек, из них 17 731 получил уже вторую инъекцию этой двухкомпонентной вакцины.