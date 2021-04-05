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Коронавирус Covid-195 апреля 2021 17:14

В Ульяновской области зарегистрировано еще восемь смертей от COVID-19

Там также за сутки выявили 92 новых случаев заражения коронавирусом
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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ак, число летальных исходов инфекции в регионе достигло 1 006.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса на 5 апреля, в Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от COVID-19. Так, число летальных исходов инфекции в регионе достигло 1 006. Также там за минувшие сутки было выявлено 92 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области было зафиксировано 51 304 случая COVID-19.

Тем временем накануне, 4 апреля, в Ульяновскую область пришла очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V» в размере 6 000 доз. Всего с начала прививочной кампании в регион поступило 70 992 комплекта данного препарата российского производства.