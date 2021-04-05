В школах Казани для детей не хватает более 31 тысячи мест

Вопрос нехватки школ стоит в 30 микрорайонах Казани. Фото: Татьяна Коркина

5 апреля на совещании в мэрии Казани руководитель Исполкома города Рустем Гафаров сообщил о дефиците мест в школах. По его словам, новом учебном году за парты должно сесть на 9,5 тысяч больше учеников, чем в нынешнем. При этом нехватка мест в образовательных учреждениях превышает 31 тысячу.

- Для решения данной проблемы мы ищем любые пути, обосновываем свои нужды в правительстве республики, заявляемся на федеральные программы. Все школы, необходимые городу, будут построены, но на это нужно время, - отметил Гафаров.

Так, 1 сентября в Казани свои двери должны открыть новая школа в ЖК «АРТ-сити» на 1501 место, а также в полную мощность заработает гимназия в ЖК «Салават Купере» на 1224 места.

Сейчас проектная мощность превышена в 125 зданиях школ – это 62,8% от общего их количества. В планах у городских властей создать там 32 пристроев, где можно будет разместить дополнительные классы, а также столовые.

Всего же, по данным Гафарова, вопрос нехватки школ стоит в 30 микрорайонах Казани. И наиболее остро в 18 из них. Речь, в частности, идет о ЖК «Салават Купере», «Новые горки», «АРТ-сити», «Изумрудный город», «МЧС», «Солнечный город», также на улицах Минская, Аделя Кутуя, и Гвардейская.