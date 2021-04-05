Восстановленного на работе главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева прикомандировали к Третьему особо важному отделу СУ СКР Татарстана

Но в какой должности он сейчас там находится и чем будет заниматься, пока неизвестно. Фото: Олег ЗОЛОТО

С тех пор, как Верховный суд Татарстана восстановил в своей должности главного следователя Набережных Челнов Камиля Халиева, не было ясно, как он будет все-таки работать. Об этом стало известно в этот понедельник - Халиев прикомандирован к Третьему отделу следственного комитета Татарстана по особо важным делам. Но в какой должности он сейчас там находится и чем будет заниматься, пока неизвестно.

Напомним, что Халиев сейчас также выступает в качестве подсудимого по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности. В частности, следователя и его подчиненного обвиняют в том, что из-за их бездействия подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки смог скрыться на территории Турции. Судебный процесс уже стартовал и он проходит не в Татарстане, а в Кирове.