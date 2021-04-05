В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе коронавирус был обнаружен у 19 597 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот понедельник, 5 апреля, Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за минувшие сутки было выявлено 35 новых случаев коронавируса. В 14 из них людям понадобилась госпитализация. Оставшийся 21 инфицированный получает лечения, находясь дома. Большая их часть – это жители Казани (10 человек) и Набережных Челнов (10 человек).

Всего с начала пандемии, по данным Минздрава Татарстана, в регионе коронавирус был обнаружен у 19 597 человек. 16 606 из них, в том числе и шесть за прошедшие сутки, смогли выздороветь, а 426 скончались.