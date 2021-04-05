Рустам Минниханов в Казахстане дал старт строительству совместного завода по выпуску автомобильных шин

Фото: president.tatarstan.ru

В городе Сарань президент Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин приняли участие в церемонии закладки капсулы в основание будущего завода по выпуску автошин. Таким образом, был дан страт строительству совместного предприятия.

Его запуск запланирован на 2022 год. Для возведения завода понадобились инвестиции в размере 284 миллионов долларов США. В итоге он должен будет выпускать 3 миллиона покрышек для легковых автомобилей, а также 500 тысяч цельнометаллокордных шин.

Отметим, что казахстанских специалистов для нового завода сейчас обучают в татарстанском Нижнекамске. К 2025 году там будут работать 1 100 человек. Выпускаемые шины будут в основном уходить на внутренний рынок Казахстана – около 60%. Остальное же пойдет на экспорт.