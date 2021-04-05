В Казани в 2021 году появится восемь новых детсадов

Заведения расположатся в Константиновке, ЖК «Седьмое небо» и ЖК «Лето».

Городские власти планируют в 2021 году построить восемь новых детсадов в Константиновке, ЖК «Седьмое небо» и ЖК «Лето». Они смогут принят 1 690 воспитанников. Пять из этих дошкольных учреждений возведут в рамках реализации нацпроекта «Демография», а остальные три – по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом на совещании «деловой понедельник» в мэрии Казани сообщил начальник городского управления образования Ирек Ризванов.

Как он заявил, сейчас столица Татарстана среди российских городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, находится на первом месте рейтинга по количеству детсадов, а также школ.

Но даже такое интенсивное строительство учебных заведений, не дает Казани пока «догнать» темпы роста населения.