Капремонт в Казани: 285 домов и 170 новых лифтов

В столице Татарстана стартовал капремонт, и в 2021 году он пройдет в 295 многоквартирных домах. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщил председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов. Он уточнил, что в этом году на капремонт выделили рекордные суммы более 2,8 млрд рублей.

- Это позволит отремонтировать 295 домов: 224 дома высотой от 5 до16 этажей и 71 малоэтажный дом, - уточнил Анисимов. - Среди работ будет ремонт кровли в 186 домах, работы по замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения в 146 домах, работы по ремонту фасадов в 133 домах. В 60 многоквартирных домах заменят лифты - в связи с необходимостью и истечении сроков эксплуатации. Всего будет заменено 170 лифтов.