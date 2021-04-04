В Татарстане от коронавируса умерли три человека

С момента начала пандемии от коронавируса умерли 426 жителей республики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане подтверждено 3 случая смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане. Среди скончавшихся одна женщина 1935 года рождения, двое мужчин 1936 и 1950 года рождения.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким, - сообщили в пресс-службе минздрава РТ.

По состоянию на 4 апреля 2021 года в Татарстане зарегистрировано 426 случаев смерти от коронавируса.