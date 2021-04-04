В Татарстане спасатели вывели пенсионерку из горящего сарая

Фото: МЧС РТ.

4 апреля в 7:48 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в доме №12 по улице Белинского в Зеленодольске. Пожарных на месте происшествия встретили соседи. К моменту прибытия спасателей сарай был охвачен огнем. Создалась угроза распространения пожара на одноэтажный, мансардного типа, кирпичный жилой дом, находящийся на расстоянии 1 метра от хозяйственного сарая.

Через несколько минут в сарае пожарные обнаружили 79-летнюю женщину, хозяйку дома и сарая. При помощи специальной маски ее вывели на улицу и передали медикам. Спасенная женщина получила термические ожоги лица и кистей рук 2 степени. По данным пресс-службы МЧС РТ, до прибытия пожарных подразделений пенсионерка самостоятельно занималась тушением пожара.

В итоге огонь удалось потушить. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем хозяйки.