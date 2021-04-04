Метшин привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Фото: мэрия Нижнекамска.

3 апреля глава Нижнекамского района Айдар Метшин прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины «Спутник V».

Напомним, первый компонент, как и положено, он получил 21 день назад - 13 марта. Никаких осложнений и побочных эффектов она не вызвала, но, тем не менее, перед получением второго компонента, как и всех остальных пациентов его проконсультировал терапевт. Только после осмотра врача и его разрешения он прошел в процедурный кабинет, где ему сделали укол.

Записаться на прививку можно с 8:00 до 16:00 в будние дни в поликлиниках по месту прикрепления полиса ОМС.

Также записаться можно:

- на Едином портале госуслуг РФ (ЕПГУ);

- на портале государственных и муниципальных услуг РТ;

- воспользовавшись единым номером 122;

- при обращении в МФЦ.