Житель Йошкар-Олы украл шесть часов стоимостью 54 тысячи рублей

Похищенные часы изъяли у злоумышленника. Фото: Иван ВИСЛОВ

В полицию Йошкар-Олы поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, который сообщил о том, что в дневное время неизвестный похитил товар из закрытого магазина, расположенного в городском торговом центре.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа, изучив записи с камер видеонаблюдения, установила, что злоумышленник с помощью стремянки, стоявшей возле входа в отдел, перелез через перегородку и проник внутрь торгового помещения. Здесь он, похитив шесть наручных часов на общую стоимость около 54 тысяч рублей, скрылся с места происшествия.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний йошкаролинец. Похищенное было обнаружено и изъято. По данному факту следственным возбуждено уголовное дело.