Под Зеленодольском построят жилой комплекс за 4 миллиарда рублей

Первые жильцы смогут заехать в свои квартиры в 2024 году. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В поселке Октябрьский Зеленодольского района Татарстана возведут новый жилой комплекс «Залив». Новые малоэтажные дома, а они будут двух, трёх, четырёх и пятиэтажные, построят на месте бывшего филиала птицеводческого комплекса «Юдинский». Общая площадь составит 78 тысяч квадратных метров, сумма инвестиций — 4 миллиардов рублей. В нем смогут пролёживать более 3 тысяч человек.

Жилой комплекс будет располагаться в экологически чистом районе — рядом находятся лесные массивы и водные объекты, при этом отсюда до Казани — всего 15 километров.

Рабочие уже приступили к очистке территории от строений бывшей птицефабрики, а в 2022 году начнется строительство домов. В целом же программа рассчитана на два года — в 2024 году новоселы смогут заехать в свои квартиры.

В ЖК предусмотрено строительство многофункционального центра, социальных объектов, детских и спортивных площадок, планируется благоустроить «двор без машин», обновить дороги.

- Проект очень хороший, интересный, дома будут расположены в экологически чистом районе, будут хорошо вписываться в эту живописную местность. Рядом леса, Волга, - отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.