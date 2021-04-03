Набережные Челны обошли Казань по суточному приросту заболевших коронавирусом

Всего за сутки коронавирус выявили у 35 татарстанцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19, все контактные. 17 человек госпитализировано, 18 получают лечение на дому. На этот раз лидером среди городов по суточному приросту заболевших стали Набережные Челны (13 человек). В Казани зарегистрировано только 9 заболеваний ковидом.

На 3 апреля в Татарстане зарегистрировано 19 528 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 16 582 человека, в том числе 72 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 145 332 человека (прирост за сутки 3 704).