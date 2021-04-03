Житель Чувашии украл 7-тонную бочку, как ему это удалось?

Злоумышленника задержали, он признался в краже. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Пропажу металлической бочки весом 7 тонн, используемой для хранения хозяйственного инвентаря, и стальной трубы длиной 4 метра 80-летний владелец дачного участка вблизи поселка Вурнары обнаружил в начале февраля. С заявлением о краже он обратился в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника - 33-летнего жителя Вурнарского района, который признался в краже.

- По словам подозреваемого, бочку и трубу он вывез с чужого дачного участка на своем легковом автомобиле, в несколько заходов, предварительно распилив утварь на куски. Часть фрагментов мужчина сдал в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба устанавливается, - сообщили в пресс-службе чувашской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.