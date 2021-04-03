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Общество3 апреля 2021 12:16

Житель Чувашии украл 7-тонную бочку, как ему это удалось?

Как выяснилось, мужчина распиливал железо и частями вывозил
Владимир КРУПСКИЙВладимир КРУПСКИЙ
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Злоумышленника задержали, он признался в краже.

Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Пропажу металлической бочки весом 7 тонн, используемой для хранения хозяйственного инвентаря, и стальной трубы длиной 4 метра 80-летний владелец дачного участка вблизи поселка Вурнары обнаружил в начале февраля. С заявлением о краже он обратился в полицию.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность предполагаемого преступника - 33-летнего жителя Вурнарского района, который признался в краже.

- По словам подозреваемого, бочку и трубу он вывез с чужого дачного участка на своем легковом автомобиле, в несколько заходов, предварительно распилив утварь на куски. Часть фрагментов мужчина сдал в пункт приема металлолома. Сумма причиненного ущерба устанавливается, - сообщили в пресс-службе чувашской полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.