Казанцы пройдут «10 000 шагов к жизни»

Старт в 10:30.

4 апреля Казань присоединится к всероссийской акции «10 000 шагов к жизни». Принять участие в ней на Кремлевской набережной смогут все желающие.

Акция проводится под девизом «Мы вместе шагаем за здоровьем!». Она призвана привлечь внимание жителей к здоровому образу жизни. Участникам акции, которая пройдет во всех муниципальных районах Татарстана, предстоит преодолеть дистанцию примерно в 10 тысяч шагов.

В Казани местом встречи поклонников ЗОЖ станет Кремлевская дамба – сбор участников под ней намечен на 10.30, а само шествие стартует в 11.10. Маршрут проходит через Кремлевскую набережную до моста Миллениум и обратно.