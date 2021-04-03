В России будет новый чемпион: Казанское "Динамо" больше не сильнейший волейбольный клуб в стране

Фото: ВК "Динамо" Казань.

Битва двух "Динамо" всегда привлекала повышенный интерес. Еще перед стартом чемпионата говорили, что именно эти команды разыграют трофей. По ходу сезона динамовские клубы это только подтвердили - заняли два первых места и пробились в финал шести.

Однако казаночки оступились. В групповом этапе умудрились проиграть калининградскому "Локомотиву" 2:3 и стали лишь вторыми. Московское "Динамо" свою группу выиграло без особых проблем. Как итог. битва Казани и Москвы состоялась не в финале, а только в полуфинале.

Казанские волейболистки выходили на площадку с особым настроем. Дело в том, что в последние годы женскую суперлигу чаще всего выигрывали москвички. В прошлом году казанское "Динамо" смогло сместить клуб из столицы с трона. Правда, за это казаночки должны сказать спасибо пандемии коронавируса, из-за которой чемпионат прервали, а его результаты зафиксировали по итогам регулярного чемпионата.

Увы, но два года подряд быть чемпионками казаночкам было не суждено. В первой партии на площадке шла равная борьба, а исход предопределили две ошибки Саманты Брисио в концовке - 23:25.

Во второй партии москвички смогли оторваться в счете на 4 очка и свое преимущество они не упустили - 25:20. В третьем сете у казанских волейболисток окончательно разладилась игра. Было много ошибок, а вот москвички играли почти безупречно. Как итог - 25:16 в партии и 3:0 в матче - московское "Динамо" в финале суперлиги.

- Я бы не сказал, что москвички сыграли, как обычно. Скорее, мы сами сыграли ниже среднего – особенно, в защите. А москвички сыграли в защите очень хорошо, поднимали просто сумасшедшие мячи! Так что, кто больше хотел, тот, наверно, и победил. Когда пластаются, поднимают в защите сумасшедшие мячи – это и есть показатель желания. А мы начали цепляться за такие мячи только где-то в концовке. Мало что мы сегодня сделали и на блоке. Где-то подсели физически… Отсюда и результат. Значит, будем готовиться к завтрашней игре. Нам нужно там побеждать и завоёвывать путёвку в Лигу чемпионов, - подвел итог матча старший тренер казанского "Динамо" Сергей Сикачев.

В финале московское "Динамо" сыграет с калининградским "Локомотивом". Казанское "Динамо" в поединке за бронзу сыграет с екатеринбургской "Уралочкой".