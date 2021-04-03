Две электрички из Казани изменят расписание и маршрут

Изменения вступят в силу на следующей неделе. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

С 9 апреля по 28 мая пригородный поезд по маршруту Канаш – Казань будет курсировать по измененному расписанию. Поезд №6102 будет отправляться со станции Канаш в 8.47 и прибывать в Казань в 11.43.

- Изменения в расписании связаны с проведением ремонтных работ на участке Венец – Мухтолово, - сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Также с 7 апреля по техническим причинам сокращается маршрут следования пригородного поезда между Казанью и станцией Бирюли. Поезд №6402 на участке Высокая Гора – Бирюли отменяется, он будет следовать сообщением Казань – Высокая Гора действующим расписанием – с 7.18 до 8.05.