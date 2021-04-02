В Ульяновской области подтвердили еще восемь смертей от коронавируса

Вместе с тем там за сутки было выявлено 99 новых случаев коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, в Ульяновской области подтвердились еще восемь смертей от COVID-19. Так, число летальных исходов COVID-19 в регионе достигло 985.

Вместе с тем там за сутки было выявлено 99 новых случаев коронавируса. Всего же такой диагноз был поставлен 51 021 человеку.

По информации регионального Роспотребнадзора, в Ульяновской области с начала пандемии на предмет наличия COVID-19 обследовали 753 491 человек. Сейчас под медицинским наблюдением находится 8 612 человек.