В Татарстане зарегистрировали еще три смерти от коронавируса

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 19 493 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 2 апреля, в Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса. Так, по данным Минздрава республики, очередными жертвами инфекции стали 86-ти и 66-ти летние мужчины, а также 71-летняя женщина. Так, число летальных исходов коронавируса в Татарстане возросло до 423.

Напомним, что за прошедшие сутки в республике было выявлено 37 новых случаев COVID-19 - все контактные. Госпитализация понадобилась 21 человеку, а оставшиеся 16 сейчас получают лечение на дому.

Всего в Татарстане коронавирус обнаружили у 19 493 человек. Выздоровело из них 16 510.