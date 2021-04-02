В Чувашии подтвердили еще шесть смертей от коронавируса

В регионе сейчас развернуто 1 120 коек для больных коронавирусом. Из них свободными остаются 264 единицы. Фото: Андрей АБРАМОВ

В эту пятницу, 2 апреля, федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что в Чувашии были подтверждены еще шесть смертей от инфекции. Таким образом, в республике число летальных исходов коронавируса достигло 1 230.

Кроме того, в регионе за прошедшие сутки зарегистрировали 45 новых случаев заражения. Всего в Чувашии коронавирус был обнаружен у 22 882 человек.

Тем временем глава регионального Минздрава Владимир Степанов заявляет о том, что коэффициент распространения коронавируса сейчас составляет 0,95.

В Чувашии на данный в 10 медучреждениях момент развернуто 1 120 коек для больных коронавирусом. Из них свободными остаются 264 единицы.