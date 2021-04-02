За два года билеты на самолет «Москва – Набережные Челны» подорожали на 121%

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В 2019 году рост цен на авиабилеты на внутрироссийские направления не влекло за собой снижения покупательского спроса со стороны пассажиров. Именно с этого периода начали свою исследование «Известия».

После изучения данных интернет-агрегаторов по продаже билетов вплоть до апреля – мая 2021 года был сделан вывод, что за два года больше всего подорожал перелет из Москвы в Набережные Челны – на 121% (с 2 419 до 5 344 рублей в среднем). А из столицы в Казань – боле чем на 15%.

Эксперты считают, что авиаперевозчики не могут удерживать цены, в том числе, и из-за накопленного в 2020 году убытков, когда действовали жесткие коронавирусные ограничения.