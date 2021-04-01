Следователи изымают документы из мэрии Набережных Челнов

Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного дела. Фото: Олег ЗОЛОТО

В этот четверг силовики пришли в здание мэрии Набережных Челнов, чтобы изъять для изучения документы. Они могут пролить свет на уголовное дело, которое касается местного индустриального парка.

- Расследование идет по двум уголовным статьям: «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «халатность», - сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, а также добавил, что в этот же день обыски прошли в доме и офисе местного бизнесмена Алексея Миронова.

Как удалось узнать, все началось с заявлений бизнесмена из Узбекистана, который через Миронова арендовал площади в городском индустриальном парке. Через некоторое время первый из них посчитал выставленные платежки несправедливыми.

В ходе этих разбирательств следствие заинтересовалось и деятельностью сотрудников мэрии Набережных Челнов. Видимо, потому что, именно местные власти должны курировать работу расположенного на их территории индустриального парка.