В Казани гаишники спасли 10-месячного ребенка, который проглотил игрушку и стал задыхаться

Фото: МВД Татарстана

Когда экипаж ДПС ГИБДД Казани в составе лейтенанта Динара Гарифуллина и лейтенанта Дмитрия Измайлова дежурил на дороге, к нему подбежал взволнованный водитель автомобиля «ВАЗ-2112». Он рассказал полицейским, что у него в салоне находится 10-месячный ребенок. Малыш проглотил деталь от игрушки и начал задыхаться. Требовалась срочная медицинская помощь, счет шел на минуты.

Гаишники приняли молниеносное решение и, включив на служебном авто спецсигналы, сопроводили машину с ребенком прямо до больницы. Благодаря чему мальчику удалось спасти жизнь.

- В медучреждении ребенку была оказана экстренная медицинская помощь, после чего он был отпущен домой, - сообщили в МВД Татарстана.