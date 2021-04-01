Клиенты Россельхозбанка рекордными темпами наращивают объем сделок хеджирования

Колебания курса рубля к доллару и евро в начале пандемии 2020 года подтолкнули участников внешнеэкономической деятельности гораздо чаще заключать сделки по страхованию валютных, процентных и ценовых рисков. Рост объема операций хеджирования продолжится и в 2021 году в том числе благодаря восстановлению международной торговли, прогнозирует Россельхозбанк.

Начиная с 2017 года, участники внешнеэкономической деятельности стали чаще хеджировать риски, связанные с колебанием валютных курсов, процентных ставок, а также с изменением цен на товары. Совокупный объем таких сделок, заключенных клиентами РСХБ, в 2018 году вырос к предшествующему году на 211%, в 2019 году – на 171%. В 2020 году объем сделок хеджирования, совершенных клиентами РСХБ увеличился к 2019 году на 490%. В текущем году продолжается рост объема сделок по страхованию валютных, процентных и ценовых рисков. Только за первый квартал 2021 года совокупный объем операций хеджирования, заключенных клиентами РСХБ, составил 45% от всего объема таких сделок за 2020 год.

- Волатильность на финансовых рынках, внедрение новых цифровых технологий, рост информированности корпоративного сегмента бизнеса отражается в существенном росте спроса на продукты страхования рыночных рисков. Оборот РСХБ по срочным сделкам, заключаемым с корпоративными клиентами, вырос в прошлом году в 5 раз по сравнению с 2019 годом. В 2021 году мы ожидаем дальнейший рост интереса бизнеса к этим продуктам, в том числе за счет предоставления возможности заключения таких сделок онлайн посредством новой торговой системы РСХБ Дилинг 2.0, - рассказал первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Кирилл Лёвин.

Цены на продукты страхования рыночных рисков, в том числе на валютные форварды, свопы и опционы, а также цены на другие продукты пользователи РСХБ Дилинг 2.0 могут узнавать, подключившись к торговой системе по договору прямого дилинга, без наличия средств на счете и без открытия счета в Россельхозбанке. Около трети клиентов торговой системы РСХБ Дилинг 2.0 сейчас пользуются такой возможностью.

Комплексная многофункциональная торговая система РСХБ Дилинг 2.0 введена в эксплуатацию осенью 2020 года. Торговая система была внедрена Россельхозбанком для автоматизации процесса заключения сделок с корпоративными клиентами на валютном, денежном и срочном рынках, а также для операций с драгоценными металлами.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.