Жителя Йошкар-Олы будут судить за изнасилование трехлетнего мальчика

Расследование уголовного дела завершено, теперь слово за судом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Йошкар-Оле скоро стартует судебный процесс по уголовному делу 37-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по статье "Мужеложство, а также иные действия сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Всего, по мнению следствия, таких случаев было четыре.

Началось это еще в 2016 году, когда мать оставила с сожителем своего трехлетнего сына. Сначала, по версии следствия, йошкаролинец показал малышу со своего телефона порноролик, а затем изнасиловал мальчика. Так повторялось трижды - в том же 2016 году, в 2019-ом и в ноябре 2020 года. Когда об этом, наконец, узнала мать мальчика, то она тут же заявил на сожителя в полицию.

- По уголовному делу проведены судебно-медицинская, генетическая, две судебно-психиатрические и психолого-педагогическая экспертизы, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.