В Ульяновской области число смертей от коронавируса приближается к 1 000

В области за минувшие сутки выявили 98 новых случаев коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число смертей от коронавируса в Ульяновской области приближается к 1 000. Так, по данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, в регионе были подтверждены еще восемь смертей от COVID-19. Таким образом, количество летальных исходов там сейчас равно 977.

Также, по данным федерального оперштаба, в области за минувшие сутки выявили 98 новых случаев коронавируса. Всего в регионе он был обнаружен у 50 922 человек.

Тем временем, по сообщению областного Минздрава, в регион поступила новая партия вакцины от COVID-19 – 7 300 доз.