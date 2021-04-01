Весной 2021 года из Татарстана на службу в армию планируют отправить более трех тысяч человек

Из-за ограничений, связанных с COVID-19, проводы в сборных пунктах, вокзалах, аэропортах пройдут без участия родственников и близких призывников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 1 апреля, во время пресс-конференции главный военком Татарстана Сергей Погодин сообщил, что в планах весенней призывной кампании из республики на службу в армию отправят более трех тысяч человек.

Также генерал-майор назвал рода войск, в которые попадут татарстанцы. Так, 45% из них отрядят в сухопутные войска, в военно-морской флот попадут 12%, в воздушно-космические силы планируется отправить 11%, в ракетные войска - 11%, в Росгвардию - 10%, в воздушно-десантные войска и части спецназначения отберут 7%, остальные 4% распределят в другие подразделения Министерства обороны России.

Погодин добавил, что, например, для частей Центрального военного округа направят самых подготовленных призывников с морально устойчивой психикой.

Отметил он и то, что всем новобранцам будет рекомендовано перед службой в армии сделать прививку от коронавируса, а из-за ограничений, связанных с инфекцией, проводы в сборных пунктах, вокзалах, аэропортах пройдут без участия родственников и близких призывников.