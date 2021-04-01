В Татарстане с козырька под крышей многоэтажки спасли кошку

Фото: МЧС Татарстана

Спасателям ЗПСО№5, которые базируются в Мамадышском районе республики, позвонили жители одного из многоквартирных домов по улице Строителей в Мамадыше. У них на козырек под крышей каким-то образом попала кошка.

Самостоятельно спуститься вниз или запрыгнуть на саму крышу животное не может - высота чердачного помещения превышает 1,5 метра. Вот и провела кошка в строгой изоляции больше суток. Все это время она своими криками выводила из себя жильцов дома, которые также не могли самостоятельно ее достать.

- По прибытии на место, дежурная смена спасателей с помощью альпинистского снаряжения спустились с крыши дома на козырёк балкона, достали кошку и передали хозяину, - сообщили в МЧС Татарстана.