В Казани из застрявшего в сугробе автомобиля спасли замерзающих людей

Всех вовремя нашли и медицинская помощь не понадобилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звонок в службу "112" поступил 1 апреля в 3.01 от мужчины, который рассказал, что вместе с семьей и знакомой оказался в затруднительном положении - их легковушка "ДЭУ Джентра" застряла в сугробе на улице Газовой в поселке Щербаковка. Бензин заканчивается, и они замерзают, среди трех взрослых находится 15-летний подросток. Требуется помощь.

На место происшествия выехали спасатели ЗПСО№2. Всех четверых и их машину нашли на дороге по направлению к федеральной трассе М-7 "Москва-Уфа".

- Спасатели обогрели замерзающих в своем служебном автомобиле и довезли до остановки общественного транспорта "Халитова", в медицинской помощи не нуждались, - сообщили в МЧС Татарстана.