В Ульяновской области два приятеля похитили мужчину за мнимый долг

Изъятое оружие Фото: УМВД по Ульяновской области

В Ульяновске сотрудники полиции после сложные оперативных мероприятий задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления.

По предварительным данным, 27 и 25-летние жители города Инза Ульяновской области похитили 31-летнего мужчину. Они сообщили ему, что он должен им деньги, 30 тысяч рублей за похищенное имущество. Свою жертву они избили и под угрозой применения травматического пистолета привезли в Засвияжский район Ульяновска. Там они держали потерпевшего в заранее арендованном помещение. Там жертву заставляли делать ремонтные работы в счет погашения мнимого долга.

Травматический пистолет оказался незарегистрированым Фото: УМВД по Ульяновской области

- В результате спланированной спецоперации сотрудниками УМВД России по Ульяновской области, СУ СК России по Ульяновской области, при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии региона по подозрению в совершении противоправных действий задержаны, - сообщили в УМВД Ульяновской области. - У одного из фигурантов изъят незарегистрированный в установленном порядке травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».