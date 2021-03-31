В Татарстане число смертей от коронавируса достигло 420

Подтверждены еще три летальных исхода COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

31 марта Минздрав Татарстана подтвердил еще три смерти от коронавируса в республике. Так, от него скончались 88-ми и 83-х летние женщины, а также 56-летний мужчина. Таким образом, в регионе число летальных исходов COVID-19 увеличилось 420.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане было выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. В 10 из них пациентам понадобилась госпитализация, остальные – 25 инфицированных, лечатся на дому.

Всего в республике COVID-19 был обнаружен у 19 420 человек, 16 322 из них выздоровели.