В Чувашии подтвердили еще семь смертей от COVID-19

Также в регионе за минувшие сутки было выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

Согласно сообщению от федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, в Чувашии подтверждены еще семь смертей от этой инфекции. Таким образом, в республике от COVID-19 скончались уже 1 219 человек.

Вместе с этим дается информация и о том, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 44 новых случаев заражения коронавирусом. Всего он был выявлен у 22 792 человек.

Тем временем глава Чувашии Олег Николаев внес изменения в свой указ, который теперь рекомендует с 1 апреля перевести на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций, у которых есть высокий риск получить тяжелую форму коронавируса. То есть это все, кто старше 65 лет и те, у кого имеются хронические заболевания. Что касается последнего, то здесь в первую очередь имеется в виду сердечно-сосудистые заболевания, а также болезни органов дыхания и диабет.